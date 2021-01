Simone e o marido reprodução do instagram

Publicado 25/01/2021 14:48

Rio - Simone Mendes, da dupla com Simaria, voltou a falar sobre sua vida sexual com o marido, Kaká Diniz, ao responder as curiosidades dos fãs através de seu Instagram. A cantora contou, inclusive, uma fantasia inusitada que já usou na hora H. "A última foi do Teletubbies".

Grávida de oito meses, a coleguinha confessou que tem ficado com preguiça de fazer sexo. "Ele é mais (fogoso). Eu só quero dormir", disse ela. Kaká, então, comentou: "Há oito anos só eu procuro". Simone rebateu: "Tem as vezes raras que eu também procuro".

Ao ser questionado se já havia broxado, Kaká disse que nunca. "Jamais. Carlos Alberto fica em um ponto de bala", afirmou.