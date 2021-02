Mateus Carrieri reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 14:51

Rio - Em entrevista ao canal de Caio Fischer no Youtube, Mateus Carrieri, de 54 anos, falou abertamente sobre sua sexualidade. "A curiosidade sobre minha sexualidade é algo muito grande. Eu sempre tive relacionamentos heterossexuais, tive quatro casamentos. Aí eu faço um post com emoji de arco-íris e começo a pintar a unha de repente, e as pessoas falam: 'Mateus se assumiu gay". Acho muito engraçado isso", disse ele.

O ator, então, continuou: "Eu fiz de tudo na minha vida. Eu falo para as minhas filhas: dos 14 aos 20 anos eu tive todas as experiências que eu poderia ter. E não me arrependo. E em todas as experiências eu tive responsabilidade. Mas me entendi heterossexual sempre. Estou solteiro agora, as minhas filas falam: 'Pai, agora você podia namorar com um homem, a gente ia adorar'. Elas iam adorar, eu sei ", revelou o ex-participante de A Fazenda, da Record.

No bate-papo, Mateus relembrou a primeira vez que fez um ensaio nu para uma revista masculina, há 23 anos. "Eu fui o primeiro homem, mais conhecido, a sair numa publicação dessa. E eu tenho orgulho dessa primeira revista", afirmou.

Com duas filhas bissexuais, que têm 14 e 15 anos, Mateus também contou o motivo de ter falado publicamente sobre o assunto. "Eu acho importante os pais apoiarem e darem amor aos seus filhos, com as opções dos seus filhos. Tem que deixar os seus filhos voarem. E a coisa da sexualidade não deve ser encarada como um desvio de caráter, como uma anormalidade, ou como uma coisa boa ou ruim. E, nessa idade que as minhas filhas estão, isso pega muito. Então, eu senti nelas a necessidade do meu apoio e do meu apoio até público. E por isso que eu falei sobre isso. E muita gente falou: 'Poxa, Matheus, se meu pai tivesse feito isso para mim... Como eu queria que meu pai me apoiasse do jeito que você apoia a suas filhas, como eu queria que meu pai não tivesse me botado para fora de casa porque eu sou homossexual, como eu queria não ter tomado aquela surra da minha mãe quando eu falei que gostava de uma menina ou de um menino, ou que eu gostava dos dois, ou quando eu estava confuso, ou quando eu não me aceitava com o corpo que eu sou'", explicou.