O youtuber foi atingido por um tiro disparado por outro jovem Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 18:39

O youtuber Timothy Wilks, de 20 anos, foi morto a tiros no Tennessee, nos Estados Unidos, após fazer uma pegadinha de assalto para um vídeo. Enquanto gravavam, Timothy e seus amigos fingiram cometer um roubo, armados com facas, e chegaram a abordar um grupo de pessoas em um parque de diversões. O responsável por atirar no jovem foi David Starnes Jr, de 23 anos.

Segundo a BBC Internacional, David disse à polícia que agiu em legítima defesa. Ele alegou, ainda, que não sabia que a abordagem do youtuber se tratava de uma pegadinha, como informou a NBC News.

Publicidade

Os vídeos de pegadinha são alguns dos mais assistidos da plataforma e causam polêmica por conta de situações perigosas. Há cerca de dois anos o YouTube bane esse tipo de conteúdo do site, mas ainda existem muitos vídeos do mesmo gênero que captam milhões de visualizações.





Publicidade