Youtuber de motovelocidade morre em acidente

Publicado 07/11/2020 20:08

A youtuber Amanda Andrade Maturana, de 22 anos, mais conhecida como Amanda da 160, morreu na noite dessa sexta-feira, ao cair em um barranco enquanto pilotava sua moto no bairro Igapó de Londrina, no Paraná. Segundo a Polícia Militar, a jovem estava em alta velocidade. O acidente aconteceu após ela despistar uma viatura durante uma perseguição.



Amanda da 160 estava em uma Yamaha XJ6 de 600 cilindradas. Em seu canal no YouTube, a influencer publicou, em 31 de outubro, o momento que pegou a moto, há uma semana.



No Instagram, Amanda publicou ontem, antes do acidente imagens em um bar e outro em uma rua mostrando várias motos enfileiradas. A investigação ainda não sabe se a youtuber estava alcoolizada.