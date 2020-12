Julia Joia Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 21:15 | Atualizado 11/12/2020 21:16

Dando continuidade ao EP “A Doce Despedida”, a cantora Julia Joia lança nesta sexta-feira o single “Pode apagar a luz". A faixa que fala das inseguranças e medos que norteiam a chegada de um novo amor, carrega uma sonoridade jovem e energética, perfeita para dançar muito embalada pela voz doce e marcante da artista.

Publicidade

O lançamento vem acompanhado também de um videoclipe romântico protagonizado, uma vez mais, pela Julia e pelo ator Pedro Novaes. A produção dá sequência a historia contada no último lançamento da cantora, intitulado “Por Que Você Não Chega Em Mim?”, e já está disponível no Youtube.

Julia Joia vem apostando cada vez mais nas composições próprias e no estilo pop. Com mais de 1 milhão de plays no Spotify e 3 milhões de views no Youtube, ela busca inspiração em artistas internacionais e nacionais, como Dua Lipa, Ariana Grande, Bruno Mars e Carol Biazin, em cada um dos seus trabalhos. Para 2021, Julia promete o lançamento completo do EP “A Doce Despedida”, colaborações musicais, novos projetos e muita música!