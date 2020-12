Por O Dia

Publicado 11/12/2020 19:44 | Atualizado 11/12/2020 19:51

O 'Conversa com Bial' desta sexta-feira (11) traz um convidado pra lá de especial na história da TV brasileira. José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, ex-vice-presidente de operações da Rede Globo, fala um pouco sobre sua carreira e o universo da comunicação no Brasil.

fotogaleria

Para Boni, a novela que mais marcou a teledramaturgia brasileira foi 'Roque Santeiro', de 1985. "Ela tinha diversos ingredientes do cinema que, sem as que pessoas tivessem percebido, nós transportamos para dentro da novela", afirmou, comentando que a obra foi uma "novela perfeita", apesar de ter passado certas dificuldades com a censura.Aliás, a relação da imprensa em geral com o governo na época também foi assunto durante o bate-papo. "Era exatamente o xadrez. Porque você tinha que entender que do lado de lá tinham oponentes com capacidade", comentou Boni, que, dos 31 anos à frente da emissora, chefiou somente 13 livre de censura.