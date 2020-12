Youtuber russo abusava de namorada em transmissões Reprodução Redes Sociais

Rio - Um youtuber russo foi preso nesta quinta-feira, suspeito de ser responsável pela morte de Valentina Grigoryeva, de 28 anos, sua namorada, que estava grávida e foi forçada a ficar de calcinha e sutiã em uma varanda com temperatura abaixo de zero para entreter seus seguidores e alavancar a audiência de seu canal. As informações são do jornal The Sun.

Stas Reshetnikov, de 30 anos, dono do canal ReeFlay, recebeu uma doação de 800 euros (aproximadamente R$ 5 mil reais) de um dos inscritos em seu canal para deixar a mulher na varanda. Ele já havia abusado dela em troca de dinheiro em outras transmissões em seu canal, como numa ocasião em que atacou Valentina com spray de pimenta.

O youtuber filmou a si mesmo arrastando o corpo da mulher até o sofá de sua sala. "Valya, você está viva? Minha coelhinha, o que há com você? Valya, Valya, droga, você parece que está morta! Coelhinha, por favor, diga alguma coisa!", disse ele. "Companheiros, sem pulsação... ela está pálida. Não está respirando".



A live continuou ocorrendo enquanto ele chamava a ambulância e ela era atendida por paramédicos.

Se a morte por hipotermia for confirmada, Stas pode pegar no mínimo dois anos de prisão, segundo a imprensa local.