Covid-19: Mulher tira calcinha e usa ela como 'máscara' em supermercado; assista Reprodução

Por iG

Publicado 26/02/2021 15:45 | Atualizado 26/02/2021 15:47

Cidade do Cabo - Uma mulher foi flagrada retirando a calcinha e a colocando no próprio rosto, como uma máscara de proteção contra a Covid-19, no meio de um supermercado na África do Sul. A data do acontecimento não foi informada, mas o vídeo inusitado está circulando e fazendo sucesso nas redes sociais.



A ação da mulher, que foi filmada por uma mulher que também estava na fila, aconteceu depois que uma funcionária informou que ela não poderia ser atendida sem utilizar uma máscara de proteção.

A cliente afirmou que não tinha uma máscara. A funcionária insistiu e disse que sem a máscara a cliente teria que se retirar do local. Foi então que a mulher resolveu tirar a própria calcinha, no meio de todos, e usá-la como máscara.

Confira o vídeo na sequência:





A partir do dia 1º de fevereiro é proibido não usar máscara em público no país. Quem descumprir a medida pode ser multado e ficar preso por até seis meses.