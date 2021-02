Por IG - Último Segundo

Publicado 26/02/2021 10:53 | Atualizado 26/02/2021 10:54

Imagine ficar cara a cara com um imenso tubarão apenas para explicar como se deve agir em uma situação como essa? Foi exatamente o que fez a bióloga marinha Andriana Fragola, que publicou em suas redes sociais um vídeo com "dicas" de como escapar ileso do ataque de um dos maiores predadores dos mares.

No vídeo, postado em seu perfil no Instagram, ela explica o passo a passo de como se livrar da investida, enquanto fica frente a frente com um imenso tubarão-tigre, uma das espécies de tubarão mais perigosas.







Na descrição das imagens, feitas durante um mergulho no Havaí (EUA), ela explica que se deve manter o contato visual, estender a mão para criar um espaço de segurança e pressionar a cabeça do animal enquanto sai de sua trajetória.

"Assim que ele começar a se afastar, olhe ao redor para garantir que não há nenhum outro tubarão se aproximando", recomenda Fragola. Ela ressalta que este tipo de situação é bastante rara, mas que não custa "estar preparado" pois "pode acontecer com qualquer um".