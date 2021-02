Planeta Marte Reprodução de Internet

Publicado 25/02/2021 13:45 | Atualizado 25/02/2021 13:48

Na última quarta-feira (18), a NASA divulgou imagens do emocionante pouso do rover Perseverance no solo de Marte, marcando uma nova etapa no processo de exploração do universo. Porém, houve quem não acreditasse que as imagens enviadas pelo robô da agência espacial norte-americana sejam verdadeiras e começasse a criar teorias da conspiração sobre o evento.

Segundo informações do site Sputnik, caçadores de OVNIs e ufólogos têm utilizado as redes sociais para questionar o sucesso da empreitada da NASA no Planeta Vermelho. O principal ponto de discordância é a baixa qualidade das fotos e vídeos divulgadas pela agência até o momento.

"Mesmo um simples iPhone 12 amarrado ao rover ofereceria fotos mais nítidas, mais detalhadas, com melhor contraste e mais coloridas do que as que a NASA está mostrando ao público. Então, como isso pode acontecer?", questionou o ufólogo Scott C. Waring.

Nas publicações em seu blog, Waring acusa a NASA de não ser totalmente franca sobre o que está encontrando em Marte. Segundo ele, os cientistas estariam apagando detalhes propositalmente, para evitar naves e estruturas alienígenas fossem reveladas. Ele, inclusive, compartilhou fotos do que alegou ser uma "garrafa alienígena" no solo do planeta.

Ainda de acordo com o site, outros "teóricos da conspiração" expressaram suas dúvidas sobre a veracidade do pouso, dizendo que o processo foi uma "fraude elaborada" para justificar os R$ 15 bilhões gastos na construção e envio do rover Perseverance até Marte.