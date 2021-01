Mel Maia Reprodução/Instagram

Publicado 29/01/2021 08:04 | Atualizado 29/01/2021 08:08

Rio - A atriz Mel Maia, de 16 anos, passou por um sufoco enquanto estava indo para a terapia nesta quinta-feira. Ela relatou nas redes sociais estar apreensiva com a conduta do motorista de aplicativo que a estava levando ao local. Segundo Mel, ela se sentiu desconfortável porque o motorista ficava olhando para ela o tempo todo.

"Esse maluco já quase bateu umas cinco vezes só por estar olhando para trás o tempo todo. Revoltante", disse a atriz no Stories, enquanto estava no trajeto de carro até a terapia. Ao chegar no consultório, mais calma, ela relatou tudo o que aconteceu.

"Eu estou bem, a sorte que eu estava vindo para a terapia, então já deixei tudo com a terapeuta. Conversei com ela e já estou me sentindo melhor. Mas essa situação é revoltante, só quem entende é mulher. O pior é que a gente não pode fazer nada, porque o cara estava olhando, ficava querendo tirar foto, olhando para trás o tempo inteiro para ver a perna e não tem como a gente provar isso...", disse a atriz.

"Eu até tentei filmar, mas não consegui pegar as horas exatas. Estava muito nervosa também de ele ver e fazer alguma coisa comigo. Mas está tudo bem. Meninas, se cuidem", finalizou.