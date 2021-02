Kerline Cardoso Reprodução

Rio - Primeira eliminada do Big Brother Brasil 21, Kerline falou sobre sua orientação sexual em entrevista ao Gshow. "Já me relacionei com homens e mulheres. Ainda bem que não deu tempo de abrir essa minha individualidade para o pessoal da casa, porque o Lucas foi se abrir e os fiscais de sexualidade alheia caíram em cima do menino. Que gente doida!", opinou.

"O Lucas foi, momentaneamente, injusto comigo, mas tenho certeza que ele terá a oportunidade de ver tudo o que aconteceu e, com isso, poderemos conversar. Estou com o meu coração aberto para isso. Ele é um menino bom, puro e alegre, que sofreu muito com a pressão psicológica destilada contra ele e se perdeu", disse ela.

No bate-papo, Kerline confessou que achou errada a maneira que outros participantes trataram o ator dentro do programa. "Acho que foi forte, desumano e horrível o que fizeram com o Lucas. Mesmo depois de toda a minha briga com ele, se eu tivesse presenciado alguma das cenas que vi quando saí da casa, teria tomado partido e defendido ele. Não sou covarde a ponto de agredir a saúde mental de uma pessoa. O Lucas e nem ninguém merecem passar por isso."

Mesmo fora do BBB, ela revelou o que faria com o prêmio de R$1,5 milhão. "Com o prêmio, eu pagaria as minhas dívidas. Estou devendo a Deus e o mundo."