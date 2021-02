Kerline Cardoso Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 18:01 | Atualizado 06/02/2021 18:55

Assim que saiu da casa do 'BBB 21', na última terça-feira (2), Kerline Cardoso disse que não poderia opinar sobre o jogo dos brothers porque não sabia muitos detalhes e que precisaria ver algumas cenas. Pois é. Parece que ela já viu o bastante para detonar Karol Conká e Lumena. Na tarde deste sábado (6), a modelo soltou o verbo contra a dupla. "A Lumena psicóloga riu da minha crise! A Karol puxou tudo... fez piada com minha dor. Não só com a minha, mas com a de vários outros também. Ela aproveitou meu momento de tristeza para tentar passar uma imagem boa. Logo em seguida fez chacota com isso...Não tinha porque tanta maldade", escreveu no Twitter.

"Estou muito feliz por ver o Gil e a Sarah abrindo os olhos para toda essa maldade! Eles merecem voar", completou.

A Lumena psicóloga riu da minha crise! A Karol puxou tudo...fez piada com minha dor. Não só com a minha, mas com a de vários outros também. Ela aproveitou meu momento de tristeza para TENTAR passar uma imagem boa..Logo em seguida fez chacota com isso...Não tinha pq tanta maldade. — Kerline Cardoso (@kerlinecardoso) February 6, 2021