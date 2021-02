Após eliminação do 'BBB 21', Kerline é recebida pela mãe em hotel no Rio

Rio - Após deixar o "BBB 21" na noite desta terça-feira, Kerline chorou muito ao reencontrar sua mãe, Corcina, em um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A sister levou a pior na disputa com Sarah e Rodolffo. Ela teve 83,50% dos votos do público para deixar a casa do reality show.

"Me desestabilizei completamente. É um jogo duro, é difícil. Achei que estava bem trabalhada emocionalmente, espiritualmente e fui pega de surpresa. Fiquei bem instável. Consegui recuperar minha estabilidade nesses últimos três dias", disse Kerline a Tiago Leifert no palco do programa.

Relatar erro