Kerline foi a primeira eliminada do ’BBB 21’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 07:25 | Atualizado 03/02/2021 07:55

Rio - O "BBB 21" já tem sua primeira eliminada. Kerline foi a mais votada pelo público e deixou o programa na noite desta terça-feira com 83,50% dos votos. Ela levou a pior na disputa com Rodolffo, que teve 7,88%, e Sarah, que teve 8,62%. Após a eliminação, Tiago perguntou a Kerline porque ela achava que tinha sido eliminada. "Eu me desestabilizei completamente. E realmente é um jogo duro", disse a jovem.

"A gente sabe que foi uma semana intensa. Todas as histórias foram muito intensas para vocês", disse o apresentador, fazendo referência a confusão de Kerline com Lucas Penteado. "Atrapalhou completamente, porque eu cheguei achando que eu estava super bem trabalhada, emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente... E aí vieram vários gatilhos que eu fiquei 'Meu Deus'", respondeu Kerline.

Kerline disse que foi pega de surpresa por tudo o que aconteceu. "E eu fui pega de surpresa por uma situação que me comoveu muito e eu fiquei bem instável. Foi difícil recuperar. Eu consegui recuperar agora nesses últimos dias", lamentou.