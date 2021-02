Kerline, a primeira eliminada do ’BBB’, participa do ’Mais Você’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 10:02 | Atualizado 03/02/2021 10:29

Rio - Kerline, a primeira eliminada do "BBB 21", participou do "Mais Você" na manhã desta quarta-feira. Em conversa com a apresentadora Ana Maria Braga, a influenciadora contou como foi sua participação no reality show. Ela também disse que ainda não conseguiu assistir a nenhum vídeo do que aconteceu no programa. "Ainda não estou entendendo muito bem o que está acontecendo. Não estou sabendo ainda direito. Tive a surpresa de receber a minha mãe no hotel. Não vi quase nada ainda", disse Kerline.

Ana Maria, então, mostrou alguns trechos do programa para ela e a questionou sobre o seu choro, que virou até meme nas redes sociais. "Eu costumo ser muito decisiva e costumo ser muito clara. E quando fui desestabilizada no jogo, eu fiquei cega, tive várias crises de choro. Jamais eu pensei que eu ia me descontrolar tanto emocionalmente, que ia chorar tanto. Meu choro geralmente é quietinho, como eu estava tão desestabilizada... sabe aquele choro doído, de criança magoada? Acho que foi esse meu choro lá", analisou.

Kerline também reviu toda a sua desavença com Lucas Penteado. "Dentro da casa tudo é maximizado. Eu falei para ele várias vezes 'eu gosto de você'. Eu me dei bem com ele logo de primeira. Mas aconteceram situações que eu me senti coagida e talvez eu não tenha me posicionado no sentido de dizer 'Lucas, eu não gosto dessas brincadeiras'. Eu não consegui ter essa sensibilidade. A forma que eu encontrei de responder a ele, foi fazendo uma brincadeira também. E ele se sentiu extremamente magoado. Jamais foi a minha intenção magoá-lo. Era a nossa primeira festa. Ninguém estava pensando em uma situação de paquera, que foi insistida por ele várias vezes. Eu conversei com ele depois, a gente estabeleceu uma relação de respeito, mas tudo foi maximizado. Eu não queria ter magoado ninguém. Minha intenção era interagir, brincar, me divertir. Fiquei triste por ter gerado tudo isso", disse.

Ana Maria Braga também sorteou alguns participantes para que Ker pudesse dar sua opinião sobre eles. O primeiro sorteado foi Fiuk. "É o cozinheiro da casa, ele é reservado demais. Ele é mais na retaguarda, é mais na dele. Pelo menos, comigo. Não tive muito espaço não", disse a eliminada.

Depois foi a vez de Caio. "É meu irmãozinho. É um querido. Eu falei pra ele: 'você é muito legal'. Eu estou torcendo por ele, eu acho que ele ganha", disse Kerline, que também falou sobre Camilla de Lucas. "Ela é muito direta, sempre foi muito real. Desde o primeiro dia, eu ainda estava com aquele sentimento de festa e ela já estava: 'alô, hoje é dia de liderança, de prova'. Eu gosto muito dela".