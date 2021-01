Kerline e Lucas discutem na primeira festa do ’BBB 21’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

28/01/2021

Rio - Lucas Penteado e Kerline brigaram durante a primeira festa do "BBB 21", que aconteceu na noite desta quarta-feira. Kerline não gostou do fato de Lucas "ter dado uma de cupido" e empurrado a modelo para outros homens da casa.

"Quer saber de um bagulho? Olha pra mim. Quero pegar você, eu não sei mais o que falar. Eu pego você fácil, só você falar que sim", disse Lucas para Kerline. "Não, não é isso. A história muito bem esclarecida é que eu cheguei ali e você me empurrando pra outros caras de dentro da casa", rebateu a modelo.

"Eu trabalho de cupido", brincou Lucas. "Você se autoelegeu cupido, então quem sou eu pra te tirar desse cargo? Esse é seu cargo? Então, meus parabéns, que tá sendo muito bem feito. Meus parabéns. Tá sendo bem encaminhado. Eu já to começando a mudar de ideia. Muito bom. Além de ator, você é um ótimo cupido", disse a sister, que se levantou e foi embora.

Pocah tentou promover a reconciliação entre os dois e a modelo chamou Lucas para uma conversa a sós. "ocê chega no quarto e promove desafios para as mulheres", disse Kerline. "Não separa por gênero, pelo amor de Deus. Se você vê gênero, desculpa", respondeu Lucas.

"Você foi uma das únicas pessoas que eu falei 'Meu Deus, me identifiquei muito'. Mas você promove alguns questionamentos que mexem com um pouco com a gente. Eu falo como mulher", disse a modelo.

"E a Thaís também se sentiu um pouco arredia quando você chegou no nosso quarto e falou 'o que você faria em relação a isso'? Eu já tive relacionamento abusivo. As meninas também tiveram", continuou Kerline, se referindo a uma conversa anterior, que aconteceu no quarto.

Mais tarde, Kerline reforçou que ficou chateada com a brincadeira do cupido. Karol Conká disse que Kerline deu a entender que queria ficar com Lucas. "Mas por que chegar para ele e dizer 'E se eu quiser pegar o cupido? Você queria pegar ele? Por que você falou que queria?'", defendeu a cantora.

"E qual é o sentido dele chegar e falar assim 'Quem é que tu quer pegar que eu vou e faço agora o match?", rebateu Kerline.