Deam Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 08:44

Cabo Frio - Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, de Cabo Frio (DEAM/Cabo Frio) prenderam, nesta terça-feira (16/02), um homem, de 42 anos, acusado de ter estuprado e ameaçado a própria filha, de 10 anos. Na época dos crimes, a vítima tinha 5 anos de idade.



Ele foi localizado na Rua Justiniano de Souza, no município de Armação de Búzios. Contra o suspeito, foi cumprido mandado de prisão preventiva, expedido pelo plantão judiciário do Fórum de Rio Bonito, após diversas diligências, e cruzamento de dados do Setor de Inteligência da especializada.