Publicado 01/06/2021 09:50 | Atualizado 01/06/2021 09:56

Rio - Samantha Schmutz mostrou, nesta segunda-feira, que recebeu uma mensagem que não lhe agradou no Instagram. Uma seguidora acusou a atriz de não estar permitindo o descanso do espírito de Paulo Gustavo, vítima da covid-19 no início de maio.

"Meu amor, eu entendo que o luto não é fácil, mas você não está deixando o espírito de Paulo descansar”, disse a fã. Samantha na seguida respondeu na sequência. "Tem falado com ele?", questionou.

Desde o falecimento do humorista, a atriz tem se mostrado engajada politicamente no combate à pandemia da covid-19. No último sábado, inclusive, participou de manifestação contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em São Paulo.