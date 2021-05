Bruna Marquezine Reporter 03

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 13:51

Rio - Bruna Marquezine está sempre com os looks mais comentados e não faz questão de esconder o seu lado fashionista. Em vídeo postado na noite desta sexta-feira nas redes sociais, a atriz mostrou uma troca de roupas inusitada: com looks que ela tinha planejado para usar neste ano, mas não conseguiu.

Bruna troca de roupa seis vezes no vídeo e mostra diversos estilos na produção divulgada nas redes sociais que, em menos de 24 horas, já ultrapassava as 100 mil curtidas. Nos comentários, não faltaram elogios de amigos famosos, como Rafa Kalimann que chamou a amiga de "musa". "Eu amei isso. Alguma coisa que faça a gente rir...", escreveu Maria Flor.