Maisa Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 18:31 | Atualizado 01/06/2021 18:37

Rio - Após comentar a polêmica de um vídeo de teor homofóbico compartilhado por Rafa Kalimann e Caio Castro, Patrícia Abravanel tem recebido diversas críticas nas redes sociais . Nesta terça-feira (1º), Maisa Silva fez uma postagem em seu Twitter celebrando o início do Mês do Orgulho LGBTQIA+ e acendeu suspeitas de indireta para a apresentadora do "Vem Pra Cá".

fotogaleria

Publicidade

"Começou o mês do orgulho LGBTQIA+ e eu desejo cada vez mais que seus diretos sejam respeitados, que a diversidade e a representatividade cresçam, que as ações preconceituosas como homofobia e transfobia diminuam e que as pessoas parem de achar que ser homofóbico é opinião", enfatizou a atriz de 19 anos.

Internautas perceberam uma relação com o posicionamento de Patrícia pois o tweet foi publicado algumas horas após a fala da apresentadora no "Vem Pra Cá". "É um conflito de gerações! Acredito que nós mais velhos, que fomos criados por pais mais conservadores, a gente está aprendendo e se abrindo, mas é um direito [nosso ter opinião]. Por que não concordar em discordar? A gente pode ter opiniões diferentes e está tudo bem", disse Abravanel na ocasião.

Publicidade

Os artistas Jão e Mateus Carrilho também se manifestaram nas redes sociais contra as falas de Patrícia. "Patrícia Abravanel, vai se f*der! Filinha de papai ignorante. Respeito e LGBTQfobia são coisas diferentes. E você é só preconceituosa", criticou Mateus. Jão foi curto e direto ao compartilhar o vídeo do momento e disparar: "Burra e tosca".

Confira as publicações:

Publicidade