Publicado 01/06/2021 17:06

Rio - Ô, calor. Famosos por seu trabalho no filme erótico '365 Dias', sucesso da Netflix, o ator italiano Michele Morrone, de 30 anos, resolveu fazer a temperatura subir também em suas redes sociais. Ao lado do colega de elenco Simone Susinna, os dois surgiram abraçados, molhados e sem camisa em um clique.

A foto, compartilhada pelos dois, ainda veio com a legenda "I’m a liar" (ou "Eu sou mentiroso", em português). Rivais na trama, os atores responsáveis pelos papéis de Massimo e Nacho reacenderam a expectativa do público pela continuação do longa.

