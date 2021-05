De volta à Colina, Romulo reforçou o movimento iniciado pela torcida e fez um depósito via Pix na conta do Vasco Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 02/05/2021

Rio - A abertura da 'caixa-preta' do Vasco revelou na sexta-feira uma dívida estimada em R$ 832 milhões. Ao divulgar a gravidade da situação financeira do clube, a diretoria, que tem executado uma série de ações para cortar custos, conta com o movimento espontâneo da torcida que está se mobilizando para doar dinheiro ao Cruzmaltino.

O #VascoPix e o #VasPix viralizaram nas redes sociais e o clube registrou no sábado o depósito de mais de R$ 200 mil em sua conta. Repatriado pelo Vasco após nove anos, Romulo fez o seu 'Pix'. O volante, de 30 anos, que fez a reestreia com a camisa cruzmaltina na derrota para o Madureira, no sábado, postou o comprovante do depósito.



Após a repercussão do movimento, a assessoria de imprensa do Vasco confirmou que a chave Pix vazada pela torcida é, sim, do clube. No entanto, frisou que a iniciativa não partiu da diretoria. Vítor Roma, vice-presidente de Marketing e Novos Negócios do Vasco, informou numa publicação em seu perfil oficial no Twitter de que não se trata de 'golpe' o movimento iniciado pelo torcedor vascaíno.