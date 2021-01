Por O Dia

Publicado 25/01/2021 11:46 | Atualizado 25/01/2021 12:20

Rio - O apresentador Fausto Silva, o Faustão, deve deixar a TV Globo no final deste ano. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal R7, o contrato do apresentador se encerrará em dezembro e não haverá renovação.