Publicado 11/02/2021 16:45 | Atualizado 11/02/2021 16:46

Mariana Rios falou sobre desafios passados durante 2020. No ano passado, a atriz perdeu o bebê que esperava de Lucas Khalil e terminou o noivado com o rapaz.

Em uma entrevista ao site "Heloisa Tolipan", Mariana explicou que muitas mulheres foram procurá-la ao ser anunciada a perda do filho.

"Quando perdi o bebê fiquei muito preocupada com as mulheres que vinham falar comigo no Instagram. Muitas não vivem mais depois disso. E eu dizia para elas: 'Você doou seu amor até onde deu, mas agora deixe a vida acontecer. Da mesma forma que se sua relação não dá mais certo é preciso deixar o outro ser feliz. Sinta amor pela pessoa, mas deixe ir. Isso é tirar as amarras que te privam também de ser feliz. Isso traz uma maturidade, tranquilidade para viver", disse.

Já sobre o fim do noivado, a atriz explica que nutre um bom sentimento pelo ex. "O Lucas será sempre especial para mim. Nossa relação de amor e de carinho é para o resto da vida. Eu desejo sempre a felicidade do outro, em todas as relações. É respeito pelo ser. Às vezes, as pessoas se desconectam mesmo e tudo bem. Não consegui ter isso em todos os meus relacionamentos, porque nem todos entendiam essa maneira de viver. E já tive um tanto de relacionamentos, sou intensa, só sei viver intensamente".