Publicado 30/05/2021 15:27

André Marinho tem impressionado o público com suas imitações de políticos. Com talento de sobra, o apresentador e humorista já imitou Jair Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, João Doria e até mesmo o presidente norte-americano John Kennedy. Com isso, sua audiência é capaz de se divertir, mas também refletir sobre o cenário político atual do Brasil e do mundo.

Marinho tem feito suas imitações principalmente em programações da Jovem Pan, onde além de fazer graça ao público também informa sobre os acontecimentos e faz análises políticas. Em abril deste ano, ele também voltou às atividades com seu canal no YouTube.



O talento para imitações surgiu quando ele tinha apenas 12 anos, época em que ele passava horas em seu quarto assistindo gravações de debates presidenciais e aprendendo a imitar os participantes. Um desses debates foi entre Kennedy e Richard Nixon em 1960. Marinho se empenhou também quando pôde acompanhar os debates entre Barack Obama e Mitt Romney, e logo passou a imitar os dois.



O apresentador também se tornou uma figura que se contrapõe ao bolsonarismo e tem se engajado com preocupação na política brasileira. “Essa polarização entre Lula e Bolsonaro persiste, e é péssima para o país. O melhor candidato não será nem um nem outro, e rejeitar um não implica aceitar o outro. O Brasil tem que voltar a conversar, fazer política e buscar a convergência. Não dá pra aceitar o ‘menos pior’, o país merece o ‘muito melhor’”, afirmou Marinho ao Brazil Journal.



Marinho conta ainda que, apesar de ter criado conteúdos humorísticos para plataformas no streaming, ele mira nos formatos apresentados por nomes como Jimmy Fallon, Bill Maher e John Oliver. “O talk show é o formato que mais me encanta”, afirma.