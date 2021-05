Lívia Andrade Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 10:00

Rio - Lívia Andrade revelou que já está vacinada contra a Covid-19. A apresentadora tomou a vacina nos Estados Unidos e disse que pensou muito sobre o assunto pois não se sentia confortável com o "privilégio" que tinha.



"No início, pensei até em não tomar a vacina", disse. "Poderia ter tomado antes, já que onde estou isso é possível, mas no início não me senti confortável, o tal 'privilégio'' me incomodou muito", completou.