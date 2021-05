Pai invade quatro do filho durante campeonato online para servir lanche Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 16:01

Uma situação inusitada ocorreu na disputa de um campeonato online de Counter-Strike no último domingo. Durante a partida, o pai de um jogador entrou no quarto para servir um lanche ao filho, que não soube esconder o rosto envergonhado. As imagens vazaram e viralizaram na internet.



O caso ocorreu com o norte americano Gabe 'Spongey', de 21 anos, da equipe News Bears. A equipe disputava o 'cs: summit 8', quando o pai do atleta invadiu o quatro, sem camisa, com um prato de comida para o jogador. Ao perceber a situação, os companheiros de time riram do ocorrido.



No entanto, apesar do tom de brincadeira como foi tratado, o caso pode prejudicar o time de 'Spongey', isso porque, por regra, os jogadores devem permanecer isolados e sem comunicação com ninguém além dos companheiros de equipe. O time acabou sendo derrotado na partida e terminou o torneio em último lugar do grupo B.