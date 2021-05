Adriano Imperador virou embaixador da Adidas no Brasil REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Publicado 27/05/2021 17:56

Rio - Adriano Imperador teve uma passagem discreta pelo Corinthians, em 2011. Durante o tempo que esteve em São Paulo, o ídolo do Flamengo teve que lidar com lesões, o que atrapalhou a carreira de jogador naquele momento. Ele criticou o departamento médico do time paulista.

Na visão de Adriano, o clube errou nas operações que teve no tendão. "Eu fui operado duas vezes do meu tendão. No começo, eu errei porque faltei a fisioterapia, mas me operaram mal", disse o convidado do 'Resenha ESPN' desta sexta-feira.

Ainda que tenha passado por essa situação, Adriano não guarda mágoas do clube e afirmou ter orgulho de ter vestido a camisa do Corinthians.

"Não vou falar nomes, não estou reclamando. Agradeço sempre a oportunidade, tudo que fizeram por mim, mas eu acho que teve alguma coisinha errada também. Mas eu não fico guardando mágoa, eu só agradeço", enfatizou.