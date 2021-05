Gracyanne Reprodução

Pelas redes sociais, Gracyanne Barbosa explicou um procedimento realizado para afinar o rosto. No Insagram, a influencer fitness explicou que sempre teve vontade de diminuir as bochechas.

Segundo Gracy, seu rosto ficava inchado por causa dos exercícios físicos. A esposa de Belo explicou que fortalecia a musculatura do rosto por segunda intenção, e que isso fazia com que ele ficasse maior.

"Como faço muito exercício físico com muitos pesos, acabo trabalhando a musculatura do meu rosto por segunda intenção. Desde de novinha tenho o rosto mais cheio e as bochechas sempre me incomodaram... Minha queixa era justamente o rosto cheio", explicou.

Ainda na publicação, Gracyanne disse que o procedimento realizado se chama "toxina botulínica full face".

"Ou seja, pontos estratégicos para o afinamento do rosto, associado com enzimas lipolíticas para a face e depois um protocolo de beautification, onde o rosto é alongado (com ácido hialurônico) e em poucas quantidades de produto e sempre em pontos específicos da face".

