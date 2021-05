Gretchen Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 17:29 | Atualizado 02/05/2021 17:29

Gretchen usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre o novo procedimento estético pelo qual passou. No Instagram, a cantora mostrou o rosto após o lifting.

fotogaleria

Publicidade

"Sem filtro", escreveu Gretchen, e completou: "Fiz um vídeo para não ficarem dúvidas. Ainda está inchado, um pouco roxinho. Mas eu já tô me amando assim. Indicação claro do meu mago de face @igoorcostalves. Obrigada, meus amores, por tanto profissionalismo", disse na legenda.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Publicidade

No sábado, Gretchen postou um vídeo dançando no hospital enquanto ainda se recuperava do procedimento. "Nós dois quando liberarem pra gente voltar a fazer nossos shows e todo o Brasil estiver vacinado", brincou na legenda.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)