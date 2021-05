Giullia Miranda, filha de Gretchen Reprodução

Publicado 21/05/2021 09:25 | Atualizado 21/05/2021 09:27

São Paulo - Giullia Miranda, a sexta filha de Gretchen, está vivendo longe da mãe e aprendendo a ser independente. A jovem de 17 anos é fruto do casamento que a rainha do rebolado teve com Giuliano Cezimbra, ex-segurança do Ratinho, em 2003. Ela mora em Mônaco, país onde a atriz viveu nos últimos anos, e trabalha como entregadora de comida japonesa.

Em entrevista ao jornal Extra, Giullia contou que trabalha por quatro horas no período da noite entregando os pedidos com uma scooter. De acordo com as leis do país, adolescentes podem tirar a habilitação para esse tipo de motocicleta a partir dos 15 anos e podem começar a trabalhar após completarem 16 anos.

"Queria ter meu próprio dinheiro, ser independente. Acho isso muito legal: ganhar o seu dinheiro com o seu esforço", diz Giullia. A jovem está morando longe da mãe, que voltou ao Brasil após se casar com o músico Esdras de Souza. Porém, a dançarina acompanha de longe tudo o que está rolando na vida da adolescente e também ajuda a garota financeiramente. "Mas como eu trabalho, não preciso ficar pedindo dinheiro para ela sempre", completa a filha de Gretchen.

Giullia conta que falta cerca de um mês para ela concluir os estudos e que pensa em fazer faculdade de Gestão Financeira. Entretanto, ela não descarta a possibilidade de seguir com a carreira artística. "Antes não estava focada, porque não tinha acabado os estudos. Agora, me interesso muito na possibilidade de ser modelo. Mas se tiver a oportunidade de atuar, gosto muito também", diz.