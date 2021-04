Gretchen Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 10:17 | Atualizado 24/04/2021 10:24

Rio - Gretchen aproveitou o dia de sol e calor no litoral do Pará nesta sexta-feira. A cantora, de 61 anos, aproveitou para posar para as lentes do marido, Esdras de Souza, e compartilhar o registro com os seguidores no Instagram.

fotogaleria

Publicidade

"Agradecendo a oportunidade de poder admirar toda a grandeza da obra divina. Pelas lentes do meu baby boy lindo: Esdras de Souza", escreveu a musa sobre o clique em que aparece de costas e mostrando o bumbum na cidade de Salinópolis, no litoral do Pará.

Famosos e anônimos, claro, elogiaram Gretchen. "Lindona", escreveu a cantora Simony. "Verificado

A bicha é gostosa viu! Saudades", postou a também cantora Sâmya. "Gatíssima. Pode representar a mulher brasileira em qualquer país do mundo", declarou uma seguidora. "Você está maravilhosa", eloigou outra admiradora.

Publicidade