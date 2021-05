Gracyanne Barbosa e Gretchen Reprodução Internet

Publicado 07/05/2021 08:52 | Atualizado 07/05/2021 09:02

Rio - A cantora Gretchen postou no Instagram, na manhã desta sexta-feira, uma foto do resultado de sua nova plástica. "Começou o resultado do lift feito sábado passado", escreveu a cantora na legenda da foto. Os fãs fizeram vários elogios. "Agora sim acertou nos procedimentos, está 10 anos mais jovem", disse uma pessoa. "Cada dia mais bonita, mais jovem. Você tem uma energia incrível, cheia de vida", disse outra admiradora.

Muitas pessoas disseram que Gretchen estava parecendo Gracyanne Barbosa e, então, a própria resolveu aparecer para elogiá-la. "Que mulher dona de si, está lindíssima", disse a musa fitness. "Amoooo quando dizem que estou ficando parecida com você. Quem deraaaa, Angelina Jolie brasileira", respondeu Gretchen.