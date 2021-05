Sasha e João Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 14:26 | Atualizado 30/05/2021 14:28

Sasha compartilhou mais alguns momentos da lua de mel com João Figueiredo nas Maldivas. Neste domingo, o casal fez um passeio de barco e mostrou alguns momentos nas redes sociais.

"Não consigo colocar em palavras o que estou vivendo e sentindo. Quão lindo e especial é. E principalmente o quão grata sou por cada momento. ( João, fico tão feliz só de pensar que esse é apenas o comecinho da nossa história, da um friozinho na barriga, sabe? Vou viver momentos como esses ao lado do meu amor e melhor amigo pro resto da minha vida )", escreveu a filha de Xuxa ao compartilhar fotos e vídeos do momento.







"Que dia lindo… fomos ver os golfinhos no pôr do sol", contou João na legenda de fotos ao lado da amada. Sasha e João se casaram em uma cerimônia íntima no último fim de semana.