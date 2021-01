Camila Monteiro Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 14:50

Rio - A influenciadora digital Camila Monteiro voltou a falar sobre a importância da relação com o seu corpo. Após perder 88 quilos, a empresária demonstrou orgulho sobre as marcas - de cicatrizes e estrias - presentes no seu corpo. Na tarde desta segunda-feira, Camila divulgou imagens de um ensaio onde aparece completamente nua nas Maldivas. No texto, ela reforçou as marcas no seu corpo e incentivou outras mulheres a lidarem de forma positiva com seus corpos.

"Meu corpo conta uma história e essa história é LINDA! Quando não vivemos a nossa história corremos o risco de virarmos figurantes na história dos outros. Você é protagonista da sua própria história! A VERDADE sobre o seu corpo é LINDA!", escreveu.