Publicado 25/01/2021 13:25

Rio - A influenciadora digital Camila Monteiro emocionou seus seguidores com um difícil relato sobre sua gravidez. Pelas redes sociais, a empresária revelou que estava grávida do seu primeiro filho, mas que a gestação será interrompida em breve.

De acordo com o testemunho de Camila, o bebê está saudável, com o coração batendo, mas não está no útero, o que impossibilita que ele continue crescendo.Nos últimos meses, Camila revelou aos seguidores o desejo de engravidar e, no último texto, disse que descobriu a gravidez no último dia 11. Na madrugada desta segunda-feira, no entanto, a influenciadora resolveu ir ao pronto-socorro para ver como estava o bebê e recebeu a triste notícia.Camila informou aos seguidores que o procedimento natural é esperar que o aborto acontece de forma espontânea. Caso contrário, os médicos devem fazer a indução do aborto.