Liliane Amorim está internada em estado grave

Publicado 21/01/2021 09:31 | Atualizado 21/01/2021 09:42

Rio - A influenciadora digital Liliane Amorim está internada na UTI de um hospital após se submeter a uma lipoaspiração. A informação foi divulgada por familiares da influenciadora, que pediram orações em um post nas redes sociais. Segundo os familiares, Liliane passou por uma lipoaspiração no dia 9 de janeiro mas, após alguns dias, teve complicações. Ela precisou ser operada novamente.

"Desde domingo, 17/01, ela está na UTI. Seu quadro é grave, mas estável. Entendemos e agradecemos a preocupação de todos, mas pedimos que tenham mais cautela com as informações que estão passando. A família não está acostumada com essa exposição".

Vários seguidores mandaram mensagens de apoio aos familiares de Liliane. Quem também se manifestou foi a ex-participante de "A Fazenda" Thayse Teixeira. "Desde que fiquei sabendo dessa situação, estamos em oração. Deus não vai abandoná-la e tudo ficará bem", escreveu.