Publicado 11/02/2021 10:33 | Atualizado 11/02/2021 12:18

São Paulo - A estrela do TikTok Dazharia Shaffer, de 18 anos, conhecida simplesmente como Dee foi encontrada morta ontem, nos Estados Unidos. O óbito foi confimado pelo pai da influenciadora, Joseph Santiago, que fez um financiamento coletivo para arcar com os custos do funeral.

"Só quero agradecer a todos por seu amor e apoio à minha filha. Infelizmente ela não está mais conosco e foi para um lugar melhor", publicou Joseph em um vídeo no TikTok. De acordo com o legista Shane Evans, Dazharia foi vítima de suicídio.



A mãe de Dazharia, Jennifer Shaffer, também fez uma postagem no Facebook sobre a perda da filha. "Estou com o coração tão partido. Realmente não posso acreditar que você se foi. Eu gostaria de estar esperando você dizer que foi uma brincadeira, mas não é. Eu gostaria de ter morrido em vez de você... Descanse em paz, meu anjo. Todo mundo fala sobre nossos momentos ruins, mas nunca falam sobre os bons tempos", escreveu.