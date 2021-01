A jovem tinha apenas 23 anos e cursava pós-graduação em assistência social Reprodução/Facebook

Por iG

Publicado 20/01/2021 14:40

Em Columbus, Ohio ( EUA ), um jovem de 23 anos morreu ao acelerar o carro acidentalmente em direção a cancela do estacionamento em que estava quando tentou abaixar para pegar o cartão de saída do local. As informações são do portal Daily Star.



A polícia encontrou Victoria Strauss morta quando chegou ao local do acidente no dia seguinte. De acordo com os agentes, "enquanto (Strauss) tentava pagar pelo seu estacionamento, deixou cair o cartão. Ela tentou recuperá-lo abrindo a porta e inclinando-se para pegar quando acidentalmente acelerou e colidiu com o quiosque de estacionamento", afirmaram em nota.



Segundo a publicação, a mulher cursava pós-graduação em assistência social na Florida Atlantic University e ficou com a cabeça presa entre a porta e a coluna do carro, causando a morte da jovem.



Ainda de acordo com a nota, os policiais disseram que a "Unidade de Investigação de Acidentes respondeu e iniciou uma investigação que está em curso. Até hoje, em 2021, Colombo teve 9 acidentes fatais resultando em 9 vítimas mortais".