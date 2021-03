Peru mantém suspensão de voos vindos do Brasil até o próximo dia 14 Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 01/03/2021

O governo do Peru anunciou neste domingo a prorrogação da suspensão de voos vindos do Brasil, até o próximo dia 14. A medida pretende evitar a entrada de passageiros infectados com a nova variante do coronavírus. A suspensão, que terminava neste domingo, foi publicada no Diário Oficial do país. Os voos não eram realizados desde 26 de janeiro.



"Resolve-se prorrogar, de 1° a 14 de março, a suspensão dos voos de passageiros procedentes do Brasil", diz o decreto. A decisão também manteve a suspensão de voos com duração maior de oito horas, pelo mesmo período, que já estavam proibidos desde 21 de dezembro.



Passageiros de outros países que chegam ao Peru, devem mostrar resultado negativo de um teste PCR de covid-19 e devem respeitar uma quarentena obrigatória de 14 dias. Passando pela segunda onda da covid-19, o Ministério da Saúde peruano registrou, em 4 de fevereiro, a presença da nova variante brasileira do coronavírus em três regiões do país, incluindo a capital Lima. O Peru compartilha 2.800 quilômetros de fronteira com o Brasil, na Amazônia.



Até o momento, o país tem mais de 46 mil mortes pela doença, além de 1,3 milhão de casos. Com 33 milhões de habitantes, cerca de 15 mil infectados com o vírus estão hospitalizados. O país também sofre com o crescimento de 200% na demanda por oxigênio, sem aumento da oferta, de acordo com autoridades locais.



Segundo o governo peruano, a situação vai melhorar com a chegada de oxigênio do Chile. Os dois primeiros caminhões chegaram ao país na última sexta-feira (26), de acordo com a imprensa local. As doações de empresas e a inauguração de fábricas municipais em Lima não foram suficientes para cobrir o déficit.