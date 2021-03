Colômbia registra mais de 59,5 mil mortes e cerca de 2,2 milhões de casos do novo coronavírus Reprodução/Twitter/Exército Nacional da Colômbia

Publicado 01/03/2021 05:50

A Colômbia vai manter as fronteiras terrestres e fluviais fechadas por mais três meses, até o dia 1º de junho, para conter a disseminação do novo coronavírus. O anúncio foi feito no sábado (27), pela agência de migração do país. A previsão era que as fronteiras fossem reabertas nesta segunda-feira (1).



Mesmo com o fechamento, a circulação para transporte de carga, emergências de saúde e outras emergências imprevistas está autorizada. As viagens aéreas não serão afetadas pela medida. Segundo o diretor geral da agência de migração, Juan Francisco Espinosa, a Colômbia não pode “baixar a guarda''.



"A Covid não faz distinção entre nacionalidades e devemos seguir as recomendações das autoridades de saúde para superarmos esta pandemia juntos”, declarou o diretor.



O governo já havia dito, no início da última semana, que estenderia seu estado de emergência até, pelo menos, 31 de maio. O país, que registra mais de 59,5 mil mortes e cerca de 2,2 milhões de casos do novo coronavírus, de acordo com o Ministério da Saúde, fechou as fronteiras em março de 2020. A Colômbia é o destino principal dos migrantes venezuelanos que fogem da crise social e econômica. Cerca de 1,7 milhão de venezuelanos vivem atualmente no país, de acordo com dados da agência.