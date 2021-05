Foguete chinês cai próximo das Ilhas Maldivas AFP

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 08:24

Maldivas - Os destroços do "foguete chinês descontrolado" caíram no Oceano Índico, a oeste do arquipélago das Maldivas, na madrugada deste domingo. Segundo a mídia estatal chinesa, a maior parte dos componentes da nave queimou e foi destruída na reentrada na atmosfera terrestre.

As informações indicam que a reentrada ocorreu por volta das 00h24 e não atingiu qualquer área povoada. O foguete Long March 5B atingiu uma área no Oceano Índico, com as coordenadas de 72,47 graus de longitude leste e 2,65 graus de latitude norte.

Publicidade

A nave, que pesava mais de 22 toneladas, foi lançada por uma estação espacial chinesa no dia 29 de abril. Depois que seu combustível foi gasto, ele foi deixado para voar pelo espaço, sem controle, até que a gravidade da Terra o arrastasse de volta.



Em maio de 2020, outro foguete chinês caiu descontrolado no Oceano Atlântico, perto da África Ocidental.