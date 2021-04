Andressa e Thiago Lopes Reprodução

Publicado 12/04/2021 15:10 | Atualizado 12/04/2021 15:11

Andressa Urach compartilhou uma foto com seu marido, Thiago Lopes, nas redes sociais. Na legenda, a modelo se derreteu pelo amado e foi só elogios ao seu comportamento.

"Delícia é ser casada com um homem seguro que não implica em a esposa ser gostosa e usar uma roupa sexy, escreveu Andressa.

Na imagem, o casal posou junto na República Dominicana, lugar onde estão passando a lua de mel. Na foto, Andressa surge com um look todo de oncinha e escreveu: "Ele que escolheu todos os meus looks inclusive os sapatos para a viagem da nossa lua de mel aqui na República Dominicana".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Urach (@andressaurachoficial)

Nos comentários, os seguidores elogiaram o casal. "Quem gosta da gente realmente nos completa e não nos modifica... felicidades", escreveu uma. "É assim que se trata uma mulher", comentou outra.