Camilla de Lucas ganhou R$ 150 mil Reprodução Internet

Por iG

Publicado 31/05/2021 12:19 | Atualizado 31/05/2021 12:22

São Paulo - A influenciadora digital Camilla de Lucas, vice-campeã do BBB 21, contou que recebeu o prêmio do reality show em seu Twitter na madrugada deste domingo. Sua participação rendeu a ela R$150 mil na conta.

Camilla compartilhou a notícia ao divulgar um link do portal "Metrópoles" que dizia que ela ainda não tinha recebido o prêmio. “Atualiza aí, já caiu!”, escreveu Camilla, em tom de brincadeira.

A influenciadora aproveitou para brincar com um meme que bombou depois do fim do BBB 21, em que uma mulher dizia para outra, parecida com Camilla, que ela tinha levado para casa R$40 mil. “E não foi só R$40 mil”, disse.

Outros perfis responderam a postagem de Camilla comemorando e brincando com a influenciadora. “Tá rica agora, né, Camis? Que chique! Já que tá toda milionária assim, paga minha terapia por tanto que eu sofri por você na casa”, disse uma fã. “Camilla, já que tu ganhou 150 mil, me dá 40 mil aí, nunca te pedi nada”, escreveu um segundo perfil. “Me tira uma dúvida. Esse 150 mil é livre de imposto, né?”, perguntou um terceiro.