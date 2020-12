Alok e Romana Novais Reprodução/Instagram

Romana Novais contou no Instagram que se reencontrou com a filha Raika. A esposa de Alok teve um parto prematuro no começo de dezembro por conta de complicações causadas pela Covid-19. Por estar com a doença causada pelo novo coronavírus, a mãe da menina teve que ser isolada e passou dias longe da filha. A menina segue internada na UTI, mas os pais já podem ir visitá-la.

"Passando para contar para vocês que eu e a Raika estamos bem. Desde segunda estamos juntinhas. Foi muito emocionante o nosso reencontro. A rotina de mãe de prematurinha em UTI tem sido bem cansativa, além de ser tudo muito novo para gente. Então, essa semana foi de muito aprendizado. Um dia de cada vez", escreveu Romana em um post no Instagram.

No Stories, a médica mostrou como estão sendo os dias com a filha. A esposa do DJ disse que está ensinando a bebê a mamar no colo e contou que Raika não está mais usando sonda. Ela também mostrou que está usando o "método canguru", quando segura a pequena por dentro da blusa, em contato direto com a pele dela.