Por O Dia

Publicado 31/05/2021 13:45 | Atualizado 31/05/2021 14:03

Rio - Whindersson Nunes e Maria Lina perderam, na manhã desta segunda-feira, seu primeiro filho João Miguel, de apenas um dia de vida. O casal, no entanto, já vinha sofrendo bastante na internet desde o anúncio da gravidez da noiva do humorista.

Após algumas polêmicas que envolviam, inclusive, Luísa Sonza, ex-mulher do humorista, Whindersson revelou que Maria Lina estava recebendo ataques que desejavam ela perdesse o bebê. Há exatas três semanas, o humorista falou sobre isso no Twitter.

"E o povo vai no insta da Maria dizer q ela vai perder o bebê, nada sai que preste desse assunto, é incontrolável", escreveu Whind, que falou sobre a preocupação de que isso afetasse a saúde da noiva.

"Espero ficar em paz, todos em paz, falo da Maria grávida sim, não venham me dizer que isso não é importante, não vou fazer um parto todo humanizado e vocês tirando a paz dela, se vocês não acreditam no que pregam, pois eu acredito que essas coisas que perturba a mãe perturba a criança", escreveu.

E o povo vai no insta da Maria dizer q ela vai perder o bebê, nada sai q preste desse assunto, é incontrolável — Whindersson Nunes (@whindersson) May 10, 2021

Em homenagem feita nesta segunda-feira ao filho, Whindersson citou os ataques. " E eu tento não odiar quem desejou mal ao meu filho, mas eu sou humano, meu coração parece que vai sumir pra dentro e engolir meu peito. Tão lindo, eu me vi em você, sonhei com vc nós meus braços subindo no palco, tanto filho, tanto", escreveu.