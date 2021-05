Whindersson Nunes e sua noiva, Maria Lina Deggan Reprodução Internet

Rio - Após a morte do filho de Whindersson Nunes e Maria Lina , nesta segunda-feira (31), celebridades e amigos do casal foram às redes sociais para registrar palavras de carinho e afeto direcionadas aos pais enlutados. Logo após a notícia da perda, o youtuber fez uma publicação no Twitter, citando uma passagem bíblica, e recebeu diversas respostas de fãs e colegas.

"Meu amigo, não consigo imaginar a dor que vocês estão sentindo agora! Que Deus lhe dê entendimento, que possa confortar toda a família, e saiba que estarei aqui pra tudo que precisar! Estou em oração por vocês", comentou Maraisa, da dupla com Maiara. A campeã do "BBB21", Juliette Freire, também enviou energias positivas ao casal: "Seu anjinho no céu. Muita força e fé".

Tirullipa, amigo de Whindersson que também é humorista, compartilhou seus sentimentos através do Instagram. "Que Deus aquiete e acalme seu coração meu irmão e o coração de Maria, essa mãe que lutou com todas as forças pra salvar seu filho mas infelizmente não está no nosso controle. Anjo João Miguel foi amado", escreveu o comediante.

João Miguel nasceu prematuro, no último sábado (29), após 22 semanas de gestação. O menino chegou a ser internado na UTI do Hospital São Luiz, em São Paulo, mas não resistiu e faleceu na manhã desta segunda-feira.

Confira as mensagens:

Meu amigo, não consigo imaginar a dor que vocês estão sentindo agora! Que Deus lhe dê entendimento, que possa confortar toda a família, e saiba que estarei aqui pra tudo que precisar! Estou em oração por vocês!!! — Maraisa (@Maraisa) May 31, 2021

Seu anjinho no céu. Muita força e fé. — Juliette (@juliette) May 31, 2021

Muita força meu amigo, que Deus conforte o coração de vcs! — Wesley Safadão (@WesleySafadao) May 31, 2021 todo amor pra Maria & Whind & João. — PRISCILLA (@PriAlcantara) May 31, 2021

Maria, Whind e João Miguel nome de anjo, pra sempre lembrado. Todo nosso amor — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) May 31, 2021

Força amigo, força! Só Deus nesse momento! — GKAY (@gessicakayane) May 31, 2021

Meus sentimentos

Muita força a você e a Maria — Nath Finanças (@nathfinancas) May 31, 2021

Meus sentimentos.... que vcs encontrem paz nesse momento — Marcelo D2 (@Marcelodedois) May 31, 2021