Flay Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/03/2021 12:55 | Atualizado 28/03/2021 12:57

Encantada com a voz da sister Juliette Freire, do 'BBB 21', a cantora e ex-BBB Flay ofereceu ajuda à advogada paraibana, caso ela tenha interesse em investir na música depois que deixar o reality. "A Juliette canta tão lindinho, né? Quando ela sair, se ela quiser eu ajudo ela com o maior prazer a embarcar na carreira de cantora", disse a morena.

Em seguida, o comentário de Flay começou a receber críticas de alguns internautas que a desmereceram como cantora. Flay não gostou nada e resolveu rebater. "Vocês que me desmerecem como profissional: Eu sou cantora, eu sempre vivi disso, eu cresci estudando na raça, sem dinheiro para ser uma profissional qualificada um dia. Viver da sua arte não se resume a números altos. Parem de tentar frustrar os sonhos dos outros porque os seus são", disse a cantora.