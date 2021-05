Por IG - Gente

Publicado 26/05/2021 18:51

A viúva do MC Kevin, Deolane Bezerra, está à procura de uma aliança avaliada em R$ 20 mil que estava com o cantor no momento em que ele sofreu a queda, no último dia 16. Nesta quarta-feira (26), a advogada procurou as autoridades do Rio de Janeiro para registrar o desaparecimento do objeto.